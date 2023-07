Mit Nübel und Mané: Bayern startet Vorbereitung auf Saison

Sorge vor einem Kane-Transfer lässt sich von Talent Mathys Tel nicht vernehmen. „Bei allem Respekt - es interessiert ihn nicht, wer in diesem Sommer kommt“, äußerte Berater Gadiri Camara im TV-Sender Sky. Der 18-jährige Tel will sich demnach nicht ausleihen lassen, sondern in München in seinem zweiten Jahr sportlich in der Offensive behaupten.