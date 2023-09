Mit Sorgen zu RB Leipzig: Bayern hat viel „gutzumachen“

Der Coach hat vorne derzeit - anders als in der Defensive - allerdings Alternativen in Topform. Das zeigten seine Spieler ihm nicht erst in Münster. Im wegen des Supercups nachgeholten Erstrundenspiel dribbelte und sprintete Edeljoker Mathys Tel diesmal von Beginn an und belohnte sich in der Schlussphase mit seinem schon fünften Pflichtspieltor in dieser Saison. Eric Maxim Choupo-Moting traf ebenfalls, der für Gnabry früh eingewechselte Frans Krätzig bejubelte ein Tor und Jamal Musiala spielte nach seiner Pause zuvor in der Bundesliga mal wieder durch. Seinen Superstürmer Harry Kane konnte Tuchel da beruhigt schonen. Nach 90 Minuten auf der Bank geht der englische Rekordtorjäger die Leipzig-Aufgabe (Samstag 18.30 Uhr/Sky) frisch und ausgeruht an.