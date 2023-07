Modeste sieht BVB-Wechsel nicht als Fehler: „Viel gelernt“

„Für mich war der Wechsel kein Fehler! In der letzten Saison habe ich viel gelernt“, sagte der 35 Jahre alte Fußball-Profi der „Bild“ . Der Torjäger war vom BVB im vergangenen Sommer als Ersatz für den an Hodenkrebs erkrankten Sébastien Haller für ein Jahr verpflichtet worden, hatte aber zumeist mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen müssen. „Ich habe gearbeitet und mehr über Fußball, Teamarbeit und mich selbst gelernt. Ich habe in einer Elite-Mannschaft gespielt“, kommentierte Modeste.