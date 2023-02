Mönchengladbach-Training ohne alle Profi-Keeper

„Es ist natürlich keine ideale Situation, wenn gleich vier Torhüter gleichzeitig ausfallen. Wir sind aber guter Dinge, dass Jan Olschowsky und Tobi Sippel spätestens am Donnerstag zurückkehren werden“, sagte Farke. Selbst ein Einsatz von Omlin am Samstag gegen Freiburg ist noch nicht gänzlich ausgeschlossen. Der Schweizer hatte sich am vergangenen Freitag beim 0:4 beim FSV Mainz 05 verletzt und musste gegen Sippel ausgetauscht werden.