Müller mit DFB-Team noch nicht fertig - EM 2024: „Why not?“

In der stark besetzten Münchner Offensive plant Trainer Julian Nagelsmann mit Müller „auf einer der beiden Positionen vorne, Zehner oder Spitze“, wie er in Doha sagte. „Grundsätzlich kann Thomas mehrere Positionen spielen, aber die zentraleren liegen ihm am meisten. Da ist er sehr kreativ, was das in Szene setzen von Spielern angeht.“ Müller stimmte seinem Trainer am Montag zu. „Ich fühle mich in der Mitte gut aufgehoben. Im Halbraum, in der Box, sind meine Stärken.“