Müllers klare Ansagen nach dem „Thomas-Müller-Spiel“

Das Aufreger-Thema der Woche ist fürs Erste abgeräumt und beruhigt. In die ultimative Phase geht derweil das Bayern-BVB-Duell um die Meisterschale. Und nicht nur Müller hat ein gutes Gefühl nach drei Siegen am Stück. „Wir steigern uns gerade, das ist gut“, sagte Tuchel, dessen Arbeit zu wirken beginnt. „Man sieht, dass Sachen zurückkommen, Selbstverständnis zurückkommt, das verschüttet war.“ Ein Paradebeispiel dafür ist Nationalspieler Serge Gnabry, der gerade die Leerstelle in der Münchner Sturmspitze füllt und doppelt traf. „Nichts ist für einen Stürmer so wichtig wie Tore“, sagte Tuchel.