Mustafi hofft auf Schalke-Klassenerhalt

„Wenn die Fans die Mannschaft weiter so hinter ihrer Mannschaft stehen, kann ich mir vorstellen, dass sie trotz des schweren Restprogramms noch ein paar Punkte holen und den Klassenerhalt schaffen“, ergänzte Mustafi. Er würde es sich wünschen, „weil auch Schalke ein Verein ist, der in die erste Liga gehört“. Die Gelsenkirchener empfangen an diesem Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) Werder Bremen.