Nach Bayerns Stotterstart: „Zeit, dass wir umschalten“

München (dpa) - . Nach dem in letzter Minute abgewendeten Total-Fehlstart ins neue Fußballjahr sprach Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit Blick auf das letzte Spiel der englischen Woche gegen Eintracht Frankfurt beim FC Bayern München Klartext. „Es ist jetzt höchste Zeit, dass wir umschalten, dass wir genauso anfangen, wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, dass wir begreifen, dass es jetzt um die Meisterschaft geht“, sagte Salihamidzic nach dem 1:1 am Dienstagabend gegen den 1. FC Köln.