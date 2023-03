Nach DFB-Auswechslung: Alonso sorgt sich nicht um Wirtz

Bundestrainer Hansi Flick hatte den gebürtigen Rheinländer, der bis zum Januar zehn Monate lang wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen war, im Spiel am Dienstag in Köln bereits in der 32. Minute ausgewechselt. „Er hat nicht den besten Tag gehabt, da muss er durch“, hatte Flick erklärt. Aber auch gesagt: „Er ist so gut. Das spornt ihn sicher noch an.“