Nach Eintracht-Finaleinzug: So kommt Mainz 05 nach Europa

Die wahrscheinliche Konstellation: Gewinnt der aktuelle Bundesliga-Fünfte Leipzig am 3. Juni das DFB-Pokal-Finale, wird dem Bundesliga-Siebten das Europa-Ticket ausgestellt. Der Club würde dann in der Qualifikation zur Conference League spielen, der Tabellensechste neben dem Tabellenfünften in der Europa League-Gruppenphase. Setzt sich die Frankfurter Eintracht gegen Leipzig durch und hat vorher nicht mehr den Sprung in die Top 6 geschafft, dann spielen die Hessen in der kommenden Saison als Pokalsieger in der Europa League. Der Tabellensiebte würde in die Röhre schauen. So gesehen müssen die 05er hoffen, dass Leipzig den Pokaltriumph in Berlin wiederholt. Der Verlierer des DFB-Pokal-Finals geht seit der Saison 2015/16 leer aus.