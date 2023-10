Nach Gladbach: Wählen Sie den besten Mainz-05-Spieler

Mönchengladbach/Mainz. Es war ein echter Krisengipfel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FSV Mainz 05 am Freitagabend. Platz 13 gegen Platz 18, ein Duell der Enttäuschten vor dem siebten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Und vor allem die Mainzer stecken bereits früh in der Saison in einer handfesten Krise. In Gladbach hatte das Team von Trainer Bo Svensson die Chance auf einen Befreiungsschlag.