Nach Gosens nun Volland: Union Berlin mit nächstem Coup

Der Transfer des 15-maligen Nationalspielers und EM-Teilnehmers 2021 hatte sich in den vergangenen Tagen schon angedeutet. Wie üblich machten die Berliner keine Angaben über die Ablösesumme oder die Vertragslaufzeit. Wie die „Bild“ berichtet soll der Angreifer vier Millionen Euro plus mögliche Boni kosten und für drei Jahre in Berlin anheuern. In Monaco war Volland zuletzt nicht mehr erste Wahl.