Nach „großer Grütze“ wartet auf Darmstadt 98 Eintracht Frankfurt

Ob Bartol Franjic sowie Stürmer und Lilien-Rückkehrer Luca Pfeiffer, vom VfB Stuttgart ausgeliehen und am Donnerstag offiziell vorgestellt, bereits am Sonntag zum Hessenderby auflaufen werden, wollte sich Lieberknecht noch nicht entlocken lassen. Immerhin und das ist neu in diesem Sommer: Derzeit ist (Lieberknecht klopft demonstrativ auf Holz) kein Spieler verletzt. „Alle Mann sind in meinem Kopf drin“, sagt Lieberknecht mit Blick auf die anstehende Kaderplanung und die Startaufstellung gegen die Eintracht.