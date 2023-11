Nach Müllers Kritik: Tuchel wirbt um Verständnis der Fans

Auch er sei direkt nach dem Schlusspfiff zunächst in die Kabine gegangen, „um mich zu sammeln in der ersten Enttäuschung“, sagte Tuchel. „Die Spieler waren einfach nicht in der Lage, in der Enttäuschung dort hinzugehen und das zu tun, was sie normalerweise gerne tun.“ Auch im ausverkauften Dortmunder Stadion hoffen die Münchner Profis und auch Tuchel wieder auf lautstarke Unterstützung aus dem Bayern-Fanblock.