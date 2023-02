Nach Nagelsmann-Wut: Baumgart zeigt Verständnis

Nagelsmann hatte nach der 2:3-Niederlage des FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach im Kabinengang für Aufsehen gesorgt. „Das ist doch ein Witz, will der mich verarschen oder was?“, rief er laut und stürmte in die Schiedsrichter-Kabine. Als der 35-Jährige nach rund zwei Minuten wieder herauskam, fluchte er ebenfalls laut hörbar für alle Journalisten in der Mixed Zone.