Nach Pyro-Vorfällen: Werder verlegt Gästeblock

In dieser Saison wollen die Hanseaten prüfen, die Reihen unter dem Fanblock von Beginn an freizulassen. Vor dem Gäste-Block gibt es zudem einen feuerfesten Tropfschutz. Dadurch will der Club verhindern, dass Teile der Pyrotechnik herunterfallen oder darunter sitzende Stadionbesucher mit Flüssigkeiten bespritzt werden können.