Nach Ski-Unfall: Rummenigge fordert fairen Umgang mit Neuer

München (dpa) - . Karl-Heinz Rummenigge fordert in der Diskussion um Manuel Neuers verletzungsbedingten Saisonausfall einen fairen und seriösen Umgang mit dem Torwart. „Alle sollten bitte im Hinterkopf behalten, was er für Bayern und die Nationalmannschaft geleistet hat“, sagte der frühere Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München in einem Interview.