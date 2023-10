Nach Social-Media-Posts: Mainz 05 stellt El Ghazi frei

Mainz. Anwar El Ghazi wird kein Spiel mehr für Mainz 05 machen. Der Neuzugang, der erst vor rund vier Wochen an den Bruchweg geholt wurde, ist nach seinen Beiträgen in den Sozialen Medien zum Angriff der Hamas auf Israel freigestellt worden. Das teilten die 05er am Dienstagabend mit. „Die Freistellung ist eine Reaktion auf einen mittlerweile gelöschten Social-Media-Post des 28-Jährigen von Sonntagabend. In diesem hatte El Ghazi in einer Art und Weise Position zum Konflikt im Nahen Osten bezogen, die für den Verein so nicht tolerierbar war“, heißt es in der Pressemitteilung der Mainzer.