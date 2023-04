Nach Titel-Schock: Brisante Wochen für Kahn und Salihamidzic

Das versucht auch Kahn, der nach dem Mainz-Flop „keinen Millimeter nachgeben“ will. Als früherer Torwart-Titan war er mit der schier unbeugsamen „Weiter, immer weiter“-Mentalität das verkörperte Mia-san-mia. Was auch ein Argument für Hoeneß war, die Verpflichtung Kahns voranzutreiben. Als Vorstandschef - das hatte Kahn bei seiner Antrittsrede als einfaches Vorstandsmitglied im Januar 2020 aber bereits angekündigt - agiert er verständlicherweise ruhiger und analytischer. Der im Sommer 2021 zum Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge beförderte Kahn startete im größten Sportverein der Welt sein „clubübergreifendes Strategieprojekt FC Bayern Ahead“, das in einer plakativen Fußball-Welt aber nicht so gut zu greifen ist wie Titel und Ergebnisse. „Nur“ Meister 2022? Und nun?