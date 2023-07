Nachzügler bei Mainz 05 an Bord: Nationalspieler sind zurück

In Mainz absolviert das Team von Chefcoach Bo Svensson am Dienstagmorgen (10 Uhr) eine weitere öffentliche Einheit, ehe es am Mittwoch für eine Woche das Vier-Sterne-Hotel Falkensteiner in der Steiermark beziehen wird. Weiterhin nicht mit der Mannschaft trainieren können in Österreich Kapitän Silvan Widmer (Sprunggelenk), Angreifer Jonathan Burkardt (Knie) und Nachwuchsmann Maxim Dal (Knie).