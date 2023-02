Nächster Heimsieg: Mainz 05 schlägt TSG Hoffenheim 2:0

Der zweite Durchgang begann ähnlich wie der erste. Diesmal setzte sich der überragende TSG-Profi David Raum auf links durch und flankte scharf in die Mitte. Munas Dabbur nickte den Ball mit dem Kopf an den linken Pfosten (47.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. In der 53. Spielminute nahm Anton Stach aus rund 20 Metern Maß und katapultierte das Leder in Richtung des TSG-Tores – doch Oliver Baumann parierte zum Eckball. Abgesehen von diesem Distanzschuss brachten die Rheinhessen allerdings lange nichts zustande. Die 05-Profis wirkten nach dem Seitenwechsel oft einen Schritt langsamer als ihre Gegenspieler. Dies war auch in der 62. Spielminute der Fall. Einmal mehr schlug David Raum eine präzise Flanke, die beim freistehenden Ihlas Bebou am langen Pfosten landete. Doch der Hoffenheimer Flügelstürmer scheiterte mit seinem Abschluss an Robin Zentner. Es war an der Zeit, neue Impulse zu setzen. Das dachte sich wohl auch 05-Trainer Bo Svensson, der zwei Auswechslungen im Mittelfeld-Zentrum vornahm. Jae-sung Lee und Rückkehrer Dominik Kohr betraten den Rasen für Leandro Barreiro und Jean-Paul Boetius (67.). An der nächsten Mainzer Torchance war allerdings keiner der Eingewechselten beteiligt.