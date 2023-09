Nächster Rückschlag: Mainz 05 unterliegt VfB Stuttgart 1:3

Der Wille, ja, er war da. Einsatz- und Zweikampfbereitschaft stimmten, spielerisch ging in der auf zwei Positionen veränderten 05-Elf (Stefan Bell für den verletzten Andreas Hanche-Olsen, Marco Richter für den erkrankten Brajan Gruda) wenig bis nichts. Wenigstens ließen die extrem tief gestaffelten und mit einer Fünferkette (und drei Sechsern davor) verteidigenden 05er mehr als eine halbe Stunde erst mal nichts zu. Und: Mit seiner Gelb-Grätsche an der Mittellinie gegen den agilen Stuttgarter Enzo Millot deutete Außenverteidiger Anthony Caci früh an, dass sich die Mainzer nicht noch einmal so leicht austanzen lassen würden wie vor zwei Wochen beim 0:4 in Bremen.