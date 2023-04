Nächstes Remis für Mainz 05

In der 74. Minute kamen Ingvartsen und Aaron Martin für Onisiwo und Anthony Caci. Konnte den Mainzern mit dem frischen Wind von der Bank doch noch der Lucky Punch gelingen? Nein. Die beste Chance in der Schlussphase auf Seiten der 05er hatte Leandro Barreiro in der 84. Minute als er doch recht deutlich am FC-Tor vorbeiköpfte und Lees Flanke generell besser hätte durchlassen sollen. Denn Ingvartsen stand hinter ihm in der Mitte komplett frei. So verbuchten die Gastgeber zwei Minuten vor dem Schlusspfiff mit einem wuchtigen Schuss aus 20 Metern von Ljubicic die letzte große Gelegenheit in dieser Partie.