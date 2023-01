Nagelsmann: Kein „dramatisches“ Gespräch mit Gnabry

Gnabry hatte mit einem Ausflug am vergangenen Wochenende zur Pariser Fashion Week für Wirbel beim Rekordmeister gesorgt. Nach seiner schwachen Leistung unter der Woche beim 1:1 gegen den 1. FC Köln hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic deutliche Kritik an Gnabrys Verhalten geübt. Nagelsmann stellte den 27-Jährigen am Samstag nicht in die Startelf. „Generell kann, glaube ich, jeder verstehen, um was es für Bayern München geht“, sagte Nagelsmann.