Nagelsmann nach Gespräch mit Neuer: „Thema beerdigen“

Für Nagelsmann und seine Stars begann schon vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum die Einstimmung auf das seit drei Monaten herbeigesehnte Achtelfinalduell mit PSG. Er schreibe immer „als Botschaft“ einen Drei- oder Vierzeiler über den Matchplan für die anstehende Partie, verriet der Trainer. „Und da steht jetzt: Für zwei Wettbewerbe das Spiel.“ In der Hinrunde gab es ein 7:0-Schützenfest in Bochum, jetzt soll das Warmschießen auch gegen die Ruhrpott-Elf mit einem anderen Trainer glücken.