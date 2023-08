Neu-Kapitän Can will beim BVB nicht allein Chef sein

Die Dortmunder starten am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln in die neue Bundesliga-Saison. Die Stimmung in der Mannschaft sei gut und durch die Ergebnisse in der Vorbereitung fühle es sich so an, dass man gut dastehe, sagte Can. „Aber jetzt geht es erst richtig los. Und ich glaube, am Samstag kann man so richtig sehen, wo wir stehen und wie weit wir sind“, meinte er.