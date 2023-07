Neuer Eintracht-Coach Toppmöller: Gekommen, um zu bleiben

Der 42-Jährige setzt in seiner ersten Station als Cheftrainer in der Bundesliga auf eine große taktische Flexibilität. Die Dreierkette, die in den letzten Jahren in Frankfurt praktiziert wurde, soll nicht gleich über den Haufen geworfen werden. „Ich habe aber schon den Anspruch, dass wir beide Systeme spielen können“, sagt er über eine mögliche Umstellung auf Viererkette, die Toppmöller in seiner Rolle als Cheftrainer von F91 Düdelingen in Luxemburg und bei RE Virton in Belgien bevorzugte. Ballbesitz, starkes Gegenpressing und gutes Positionsspiel seien Schlüssel in seinem Spiel. „Wir wollen mit Leidenschaft und hoher Intensität Fußball spielen“, sagt Toppmöller und setzt auf die Euphorie, die vor dem Saisonstart ungebrochen im Frankfurter Stadtwald ist.