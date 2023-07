Neuer Eintracht-Coach Toppmöller: „Alle kriegen ihre Chance“

Frankfurt am Main. Es war wie auf einem Wimmelbild. Im Sinne des Wortes. Beim ersten Training der Frankfurter Eintracht unter dem neuen Trainer Dino Toppmöller hat es auf dem Platz im Schatten der Arena nur so gewimmelt von Spielern und Trainern. 26 Profis standen auf dem Platz, dazu elf Trainer, darunter neben Chef Toppmöller, die neuen Assistenten Erwin Bradasch, Nelson Morgado, der kurzfristig vom FC Bayern verpflichtete Stefan Buck sowie der neue Leiter des Athletikbereichs Schahriar Bigdeli. Drumherum drängten sich 1000 Zuschauer, die sich die kostenlosen Tickets im Internet gesichert hatten. „Die Symbiose mit den Zuschauern soll uns durch die Saison tragen“, sagte Toppmöller. Gut eineinhalb Stunden dauerte die erste Einheit, nachdem der neue Trainer in der Kabine nach der Vorstellung durch Sportvorstand Markus Krösche die ersten Worte an die Spieler gerichtet hatte. Die Ansprache war kurz und knackig. „Ich habe mich vorgestellt und gesagt, was wir verlangen“, erzählte der neue Chef, „und jetzt geht’s los.“