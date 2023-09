Neuer Kinderfußball: Eine Reform, die Weltmeister macht?

Inwiefern sollen die neuen Spielformen Kinder zu besseren Fußballern machen? Wer wird der bessere Klavierspieler? Ein Mensch, der sich immer wieder ans Piano setzt und viele tausende Anschläge macht, bis er Virtuose ist, oder jemand, der ab und zu am Klavier vorbeiläuft und ab und zu mal eine Taste drückt? Übertragen auf den Fußball: Es geht um motorisches Lernen und das findet nur statt, wenn Kinder selbst am Ball sind. Die Wiederholungszahl ist hier entscheidend. Wer technisch bessere Spieler haben möchte, muss dafür sorgten, dass viele Spieler häufiger am Ball sind.

Was im Zuge der Reform immer wieder genannt wird, ist das Ideal des Straßenfußballers. Was genau ist damit gemeint? Der Straßenfußballer ist jemand, der nach der Schule rausgeht, sich in irgendeiner Sackgasse mit Kumpels trifft und dort mit vier, fünf, sechs Kindern einfach spielt, mit einem Ball, einer leeren Dose oder was auch immer. Aber auch auf einer Wiese neben dem Schulhof zu spielen, ist mit Straßenfußball gemeint. Viele sind der Meinung, dass das früher häufiger passiert ist als heute. Ich kann das mit Zahlen nicht belegen, aber das ist wahrscheinlich so. Ziel der Kinderfußball-Reform ist, den Straßenfußball im Verein abzubilden: Sehr viele Kinder haben sehr viele Ballkontakte, es ist ein freies Spiel, bei dem Kinder durch Trial-and-Error – Versuch und Irrtum – den Fußball erlernen und so auch kreative Lösungen entwickeln.

Wer ist für Sie heutzutage der idealtypische Straßenfußballer? Luka Modric ist zum Beispiel jemand, der all die Qualitäten aufweist, die wir bei Kindern sehen, die seit 2015 in den Pilotprojekten schon im neuen Kinderfußballmodell ausgebildet wurden. Das sind alles Jungs, die technisch sehr gut sind, häufig auch beidfüßig, weil sie beide Tore aus unterschiedlichen Winkeln andribbeln und zwangsweise den anderen Fuß nutzen, um das Tor treffen zu können. Und: Sie heben alle immer den Kopf, um die Umgebung des anderen Tors zu scannen.

Luka Modric wurde ähnlich ausgebildet? Nicht in einem Vereinsmodell wie dem, was jetzt bei uns kommt. Aber in Kroatien gibt es eine lange Tradition von kleinen Spielen auf der Straße und vor allen Dingen Futsal. Das gilt auch für Portugal. Die Studien, die der DFB in Auftrag gegeben hat, haben ergeben, dass der Anteil an leistungsfähigen Spielern dort wesentlich höher ist als in Deutschland. Auch in Belgien ist das so.

Wie kommt’s? Neben der bestehenden Futsal-Tradition gab es in vielen Ländern Reformen wie bei uns jetzt schon vor vielen Jahren. Belgien (rund 11,5 Millionen Einwohner, Anm. d. Red.) ist ein kleines Land mit der ungefähren Bevölkerungszahl Bayerns. Jetzt schauen Sie mal, wie viele Spitzenspieler in Relation zur Bevölkerungszahl Belgien in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Wir in Deutschland (rund 84 Millionen Einwohner) sind hingegen zurzeit trotz eines Vielfachen der Einwohnerzahl Belgiens nicht in der Lage, eine internationale Topmannschaft zu stellen. Dies liegt nicht nur, aber auch daran, dass wir unsere Kinder so miserabel ausbilden.