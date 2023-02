Neuer-Knall beim FCB: Kahn kündigt „deutliche Gespräche“ an

„Ich muss schauen, wie ich zurückkommen werde. Wenn es so weit ist, dann schaue ich in den Spiegel und sage mir die Wahrheit, so wie immer. Wenn ich nicht performe, werde ich den Posten räumen. Aber rechnen Sie nicht damit!“, versicherte Neuer die Rückkehr zu alter Klasse. Ins Tor der Nationalmannschaft will er auch noch mal. „Der Beste wird spielen. Wenn ich spielen will, muss ich der Beste sein“, sagte Neuer. Er will es allen beweisen. Das Interview lässt Raum für Spekulationen, dass Neuer seine weitere Club-Zukunft auch anderswo sehen könnte.