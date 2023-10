Manuel Neuer bei Comeback gege Lilien gleich zur Stelle

„Es war ein sehr emotionaler Tag. Auch ich war mal positiv aufgeregt“, sagte der 37 Jahre alte Fußball-Nationaltorhüter nach seinem Comeback. Die Neuer-Rückkehr bot reichlich Spektakel. Drei Rote Karten in Halbzeit eins – ein Bundesliga-Novum – und acht Tore nach der Pause in Überzahl. Und auch wenn Lilien-Torwart Schuhen über sein Gegenüber sagte: „Er ist ein hervorragender Torwart. Aber er hatte nicht so viel zu tun wie ich.“ Neuer bewahrte seine Bayern, die in Halbzeit eins durchaus wackelten, vor einem Rückstand. Gegen Darmstadts Marvin Mehlem, den Joshua Kimmich nach vier Minuten per Notbremse gefoult hatte und mit Rot vom Feld flog, blieb Neuer ganz lange stehen und vereitelte die Darmstädter Führung (36.). So, als wäre er nie weg gewesen.