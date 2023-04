Neues Comeback für FCA-„Taktgeber“ Dorsch

„Ich weiß, was er für eine Qualität hat, was er ausstrahlt, was Niklas in einem fitten Zustand für eine Mannschaft bedeuten kann“, sagte der Trainer des schwäbischen Fußball-Bundesligisten. „Er ist Taktgeber, hat mit dem Ball Dinge drauf, die man schwer lernen kann.“ Dorsch habe eine „natürliche Arroganz“ im positiven Sinne: Er wolle immer den Ball haben und strahle aus, dass keiner an ihm vorbeikomme.