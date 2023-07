Neues Heimtrikot der Lilien ist da – mit neuem Hauptsponsor

Auf der Vorderseite des Trikots, sozusagen direkt auf dem Herzen, prangt in groß und weiß das Darmstädter Vereinssymbol: Die Lilie. Neu ist der blau-weiße V-Ausschnitt des Trikots, das erneut in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Ausrüster Craft entstand. Auffällig sind zudem die dünnen sowie breiten weißen Streifen auf beiden Seiten des Trikots – in Anlehnung an die Lilien-Trikots aus der Aufstiegssaison 1977/78. Bei der Beflockung setzt der Verein auf die vereinseigene Hausschrift, selbstverständlich in weiß. Abgerundet wird das Heimtrikot auf der Rückseite durch eine im Kragen aufgedruckte blaue Lilie sowie von weißen Rändern an beiden Ärmeln.