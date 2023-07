Neues Trikot weckt Erinnerungen: Mainz 05 im Kroatien-Look

Mainz. Zurück in die 90er. Zurück zum rot-weißen Schachbrettmuster. Das neue Heimtrikot des Fußball-Bundesligisten Mainz 05 weckt Erinnerungen an eine ziemlich erfolgreiche Zweitliga-Saison. Im Spieljahr 1996/97 wären Jürgen Klopp, Lars Schmidt und Co. im Kroatien-Look beinahe in die Bundesliga aufgestiegen. Unvergessen bleibt das Saisonfinale in Wolfsburg, als vor allem Roy Präger den Rheinhessen einen Strich durch die Erstliga-Rechnung machte. Die Wölfe siegten 5:4, die 05er blieben bis 2004 Zweitligist. Das Schachbrettmuster-Trikot wurde bei vielen 05-Fans zum Allzeit-Lieblingstrikot.