Nicht alle Ex-Spieler der Eintracht haben ihr Glück gefunden

Randal Kolo Muani (24 Jahre alt/ für 95 Millionen Euro zu Paris St. Germain gewechselt): Sechs Spiele, viermal in der Liga, zweimal in der CL, hat der Nationalspieler bislang für PSG bestritten, zwei Tore erzielt. So richtig zusammengefunden hat er sich mit den anderen Stars in Paris noch nicht.