Nkunku vor Rückkehr bei RB Leipzig

Der 24-Jährige wird in jedem Fall eine Einsatzmöglichkeit bekommen, sagte Trainer Marco Rose. Nkunku sei aber noch nicht fit für 90 Minuten. Ob der mit zwölf Saisontoren zweitbeste Torjäger der Liga von Beginn an auflaufen wird, ließ Rose offen. Nkunku hatte vor 94 Tagen im Trainingslager der französischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Katar einen Außenbandriss erlitten, weshalb er auch die WM verpasste.