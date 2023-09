Noch immer sieglos: Mainz 05 verliert beim FC Augsburg

Nach der wilden Anfangsphase hatte es den Anschein, als wären sich die 05-Profis wegen des Gegentreffers wieder ihrer defensiven Anfälligkeit bewusst geworden. Bei den in der Folge weniger ins Risiko gehenden Mainzern schlichen sich immer wieder kleinere Fehler ein. Und weil auch die Offensivbemühungen der Hausherren eher verkrampft wirkten, gab es lange keine Torraumszenen – bis kurz vor dem Halbzeitpfiff. Nach einem Augsburger Einwurf verlängerte Patric Pfeiffer den Ball in Richtung des zweiten Pfostens, wo sich Demirovic zwischen Bell und dem für den angeschlagenen da Costa eingewechselten Aymen Barkok davonschlich und den FCA per Kopf 2:1 in Führung brachte. Mainz 05 hatte seine Führung verschenkt. Mit diesem Schlag ins Gesicht ging es für die wegen des Fehlstarts ohnehin verunsicherten Gäste in die Katakoben.