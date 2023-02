Novum in moderner Ära: Drei Teams so spät punktgleich oben

Dass drei Teams punktgleich oben stehen, gab es nach Angaben des Datendienstleisters Opta seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung 1995 zu einem so späten Zeitpunkt in der Saison noch nie. Am kommenden Spieltag treffen die Bayern und Union am Sonntag im Spitzenspiel aufeinander, Dortmund tritt tags zuvor bei der TSG Hoffenheim an.