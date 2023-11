Nur ein Spiel Sperre für Lilien-Kapitän Fabian Holland

Darmstadt. Das DFB-Sportgericht hat Lilien-Kapitän Fabian Holland nach dessen Platzverweis gegen den VfL Bochum für eine Begegnung gesperrt. In seiner Begründung für die Verringerung der Sperre urteilte das Sportgericht, dass „erhebliche Zweifel an der Vereitelung einer klaren Torchance“ und damit an einer Notbremse bestünden. Es wich zum zweiten Mal in dieser Saison bei Strafen gegen den SV Darmstadt 98 von der üblichen Praxis ab: Nach der Hinausstellung von Matej Maglica gegen Borussia Mönchengladbach hatte das DFB-Sportgericht das Strafmaß ebenfalls auf eine Ein-Spiel-Sperre reduziert.