OFC-Urgestein wird Torwart-Trainer bei der Eintracht

Nachdem sein Vertrag 2019 nicht mehr verlängert worden war, wechselte er erst zu Bayern Alzenau, dann zum FSV Frankfurt, ehe er nochmal nach Alzenau zurückkehrte. Nun also hängt er seine Torwarthandschuhe endgültig an den Nagel und will im weitere Erfahrung als Torwarttrainer sammeln. Bei der U21 tritt er die Nachfolge von Stephan Loboué an, den es als Torwarttrainer zu Raja Casablanca in die erste marokkanische Liga gezogen hat.