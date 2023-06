Offiziell: Dino Toppmöller wird Eintracht-Trainer

Sein Vater, Klaus Toppmöller, stand in der Spielzeit 1993/1994 als Trainer bei der Eintracht an der Seitenlinie. „Der eingeschlagene Weg von der Eintracht passt zu mir, wir haben die gleiche Idee von Fußball“, so Toppmöller, der zuletzt unter Julian Nagelsmann als Co-Trainer beim FC Bayern München und bei RB Leipzig tätig war. Als Cheftrainer sammelte er mit dem luxemburgischen Verein F91 Düdelingen Erfahrungen. Er führte den Club zu drei Meisterschaften.