Offiziell: Klarer kommt aus Düsseldorf zu den Lilien

Damit sind die Planungen der Lilien in der Verteidigung abgeschlossen, wie Trainer Torsten Lieberknecht bereits am Sonntag nach der 0:2-Niederlage im Testspiel bei Hessenligist FC Gießen gesagt hatte. Dabei hatte er auch gegenüber dieser Redaktion exklusiv bestätigt, dass der Österreicher kommen wird, „wenn er nicht an Darmstadt vorbeifährt, was ja auch mal passieren kann. Aber ja, so ist es.“