Mainz 05 verpflichtet Phillipp Mwene

Mainz. Die Rückholaktion ist perfekt: Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Phillipp Mwene von der PSV Eindhoven verpflichtet. Nachdem diese Zeitung bereits am Sonntag berichtet hatte, dass der Transfer unmittelbar bevorstehen würde, erfolgte nun die offizielle Bestätigung der 05er: Der Außenverteidiger hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Mwene hatte zwischen 2018 und 2021 30 Bundesliga-Partien im Trikot der Rheinhessen bestritten, ehe er in die Niederlande wechselte. Für die PSV hat Mwene insgesamt 73 Pflichtspiele (fünf Tore, zwei Assists) bestritten, davon acht in der Champions-League-Qualifikation, 13 in der Europa League sowie eine Partie in der Conference League. Der 29-Jährige durfte in Eindhoven zudem zweimal den Gewinn des Niederländischen Pokals und dreimal den des Superpokals feiern.