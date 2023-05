Glasner hundert Prozent auf Spiel gegen Schalke fokusiert

Frankfurt. Am 4. Juni ist für Oliver Glasner Schluss bei der Frankfurter Eintracht. So hat der Klub sich vor einer Woche entschieden. An Angeboten wird es dem österreichischen Fußball-Lehrer, der die Eintracht genau vor einem Jahr zum Europapokalsieg und in diesem Jahr ins DFB-Pokalfinale geführt hat, danach sicher nicht mangeln. Doch jedwede Gespräche über seine mögliche Zukunft hat er zurückgestellt. „Ich beschäftige mich ausschließlich mit Eintracht Frankfurt, die Mannschaft, die Fans und die Stadt haben hundert Prozent Oliver Glasner verdient bis zum letzten Spiel“, sagte er am Donnerstag, „das mache ich auch sehr gerne“.