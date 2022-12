Karim Onisiwo offen für Vertragsverlängerung bei Mainz 05

Da kaum ein anderer Stürmer in der Bundesliga eine so intensive Spielweise an den Tag legt, ist dies besonders bemerkenswert. „Ich bin bald 31 Jahre alt. Mal schauen, wie lange ich das noch so durchziehen kann“, schmunzelt der 05er, der bereit ist, „viel tun, um auf diesem Fitness-Level zu bleiben. Ich hoffe, es funktioniert auf jeden Fall noch drei, vier Jahre auf dem Niveau“. Womöglich auch dann noch in Mainz.