Onisiwo-Gala gegen VfL Bochum: Mainz 05 siegt 5:2

Mainz. Mainz. Mit einem 5:2 (3:0)-Sieg gegen den VfL Bochum hat der FSV Mainz 05 nach sechs sieglosen Spielen am Stück seinen Negativlauf in der Fußball-Bundesliga beendet. 23.100 Zuschauer in der Mewa Arena sahen 70 Minuten lang eine herausragende Leistung der 05er, aber auch wie sich die Gastgeber in der Schlussphase selbst noch für 17 Minuten in Verlegenheit brachten. Mann des Spiel war der Mainzer Stürmer Karim Onisiwo, der die Treffer von Jae-sung Lee (1.) sowie Silvan Widmer (18.) einleitete und daran einen Doppelpack (28./57.) zur zwischenzeitlichen 4:0-Führung nachlegte. Der Ex-05er Kunde Malong (70.) und Erhan Masovoc (72.) verkürzten für die Bochumer zwar. Dann beseitigte Onisiwo aber mit seinem dritten Treffer alle Zweifel am Mainzer Sieg, durch den sich die 05er wieder ausreichend Luft nach unten verschafft haben.