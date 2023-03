Onisiwo rettet in letzter Sekunde die Serie von Mainz 05

Anders als nach dem bescheidenen Gastspiel bei Hertha BSC (1:1) angenommen, entschied sich Bo Svensson, eine unveränderte 05-Startelf auf den neu verlegten Rasen der Mewa Arena zu schicken. Klarer Auftrag an allen Beteiligten: ein wesentlich besserer Gesamtauftritt als in Berlin. Und genau das zu tun, was SCF-Coach Christian Streich prognostizierte: „Mainz wird auf uns losgehen, als gäb’s kein Morgen. Mainz wird mit einer brutalen Wucht kommen, die werden versuchen, uns aufzufressen.“ Und ja, die 05er waren von Beginn an gierig, giftig und griffig. Gingen sofort drauf, attackierten, ackerten, was das Zeug hielt. Einsatz- und Laufbereitschaft: hoch.