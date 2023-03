Ochs über Eintracht-Jugend: „Mentalität schlägt Qualität”

Die Nachwuchsarbeit der Eintracht hat in den vergangenen Jahren kaum ein Talent in die Bundesligamannschaft gebracht. Was muss sie sich ändern, damit mal wieder ein Eigengewächs wie in Mainz jetzt der 17-jährige Nelson Weiper für Furore in der Ersten Liga sorgt?

Viele Ihrer ehemaligen Mitspieler sind Trainer geworden. Warum hat Sie das nicht gereizt?

Ich sehe mich in einer anderen Rolle und fühle mich in meiner aktuellen Position sehr wohl. Neben dem Jugend- liegt mir auch der Kinderfußball am Herzen. Aus meiner Sicht müssen wir uns in Deutschland in Bezug auf die Ausbildung grundsätzlich klar verbessern, um die Durchlässigkeit in den Profibereich zu erhöhen und in der Folge auch die Qualität in der Spitze. In meiner Position möchte ich dafür zuständig sein, Konzepte und Strategien zu entwickeln, die ich den Akteuren auf dem Platz an die Hand geben kann.