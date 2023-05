Paul Nebel vor Vertragsverlängerung bei Mainz 05

Der Kapitän der deutschen U20-Nationalmannschaft absolvierte insgesamt 14 Bundesliga-Spiele für die 05er. Bei seinem Debüt im September 2020 war er 17 Jahre, elf Monate und zehn Tage alt und damit vorübergehend der jüngste Bundesliga-Spieler in der 05-Historie. Unvergessen bleibt sein 90-Minuten-Einsatz im Corona-Spiel gegen Vizemeister RB Leipzig im August 2021, als sich die Mainzer „Rumpftruppe“ nach unglaublichem Fight 1:0 durchsetzte. In der Folgewoche stand Nebel beim Auswärtsspiel in Bochum ein zweites Mal in der Mainzer Startelf. Im Juli 2022 wechselte das 05-Eigengewächs auf Leihbasis zum KSC.