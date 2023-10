Pech in der Nachspielzeit: Eintracht verliert gegen Saloniki

Im Vergleich zum 0:2 in Wolfsburg hatte Trainer Dino Toppmöller drei Veränderungen vorgenommen. Für Aurelio Buta, Junio Embibe und Mario Götze, der die Reise wegen der bevorstehenden Geburt seiner Tochter zuhause geblieben war, kamen Ansgar Knauff, Niels Nkounkou und Jens Petter Hauge in die Startelf. Für den Norweger Hauge war es der erste Einsatz von Beginn an seit dem Play-off-Hinspiel in Sofia am 24. August, für Knauff seit dem zweiten Bundesligaspieltag am 27. August in Mainz. Das Ziel hatte der Chef vorher noch einmal deutlich gemacht. „Wir werden versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen und Torchancen zu kreieren“, sagte Sportvorstand Markus Krösche, „das Ziel ist es natürlich, das Spiel zu gewinnen.“